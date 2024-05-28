Часы Casio G-Shock MRG-B2100B-1A оценили в 4100 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент премиальных часов моделью G-Shock MRG-B2100B-1A, которая изготавливается в Японии. Новинка характеризуется конструкцией Multi-Guard, корпусом и безелем из сверхтвердого титанового сплава Ti64, верхней частью безеля из сплава COBARION, внешними деталями с алмазоподобным углеродным покрытием (DLC), циферблатом с трехмерным узором и черной отделкой, поддержкой солнечной зарядки Tough Solar, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, браслетом из титанового сплава DAT55G, автоматической регулировкой времени, адаптером беспроводной связи Bluetooth, водонепроницаемостью до 200 метров, магнитной устойчивостью класса 1 JIS, светящимися стрелками и метками Neobrite, подсветкой Super Illuminator, ударопрочностью, габаритами 49,5:44,4:13,6 мм и массой 122 г. Часы станут доступны для покупки на японском рынке 14 июня по цене эквивалентной 4100 долларов. Подробности о международном релизе будут объявлены позже.

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