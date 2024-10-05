Часы Casio G-Shock MRG-B2100D-1A оценили в 4200 долларов

Компания Casio представила флагманские часы G-Shock MRG-B2100D-1A, которые появятся в продаже до конца месяца по цене в 4200 долларов. Новинка характеризуется цельнометаллическим ударопрочным корпусом из титана, безелем из 27 частей, отполированным по отдельности, звеньями браслета из сплава DAT55G, который в три раза прочнее титана, покрытием из карбида титана (TiC), циферблатом с трёхмерным текстурированным узором и защитным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, радиосинхронизацией Multi-Band 6, адаптером беспроводной связи Bluetooth-соединение со смартфоном, поддержкой энергосбережения, магнитной стойкостью (класс 1 JIS), автоматическим календарем, светодиодной подсветкой, стрелками Neobrite, водонепроницаемостью 20 АТМ, габаритами 49,5:44,4:13,6 мм и массой 122 граммов.

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