Часы Casio G-Shock MTG-B3000CXD-9A оценили в $1110

Компания Casio пополнила ассортимент лимитированных часов моделью G-Shock MTG-B3000CXD-9A, выход которой приурочен к наступающему 2024 году (год Дракона по восточному календарю). Новинка характеризуется безелем и деталями браслета из нержавеющей стали с покрытием из золота, корпусом с габаритами 51,9:50,9:12,1 мм и массой 111 граммов, ударопрочностью, защитой от воды до 200 метров, питанием от солнечной энергии Tough Solar, автоматической настройкой времени посредством 6-диапазонного радио-хронометрирования, адаптером Bluetooth, защитой от ударов Triple G Resist, двойным временем, секундомером, таймером обратного отсчета, будильником и светодиодной подсветкой. Часы оценены на китайском рынке в 1110 долларов.

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