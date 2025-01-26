Часы Casio LWS1200H-1A2V оценен в 30 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделями LWS1200H-1A2V и LWS1200H-7A3V, которые уже доступны для покупки на дебютном американском рынке по цене в 30 долларов. Первая модель характеризуется розовым циферблатом, черным корпусом, ремешком из полимерного материала, а LWS1200H-7A3V отличается бирюзовым циферблатом с белым корпусом и ремешком, янтарной светодиодной подсветкой и водонепроницаемостью до 100 метров. Обе новинки оснащаются крупным цифровым экраном, эргономичными кнопками, функциями для бегунов (сохранение до 60 результатов круга), секундомером, таймером, будильниками, автокалендарем, двойным временем и батарейкой CR1620 с автономностью до 5 лет.