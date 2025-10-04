Часы Casio PRO TREK PRW-B1000-1JF оценили в $580

Компания Casio пополнила ассортимент часов серии PRO TREK PRW-B1000 моделями 1JF и 5JF, которые могут похвастаться среди прочего квадратным безелем из нержавеющей с многогранной формой и прорезями по четырём углам.

Новинка также характеризуется многослойным циферблатом, сапфировым стеклом с антибликовым покрытием, завинчивающейся заводной головкой, водонепроницаемостью до 10 ATM, корпусом из огнестойкого биопластика с габаритами 50,8:45,8:14,9 мм и массой 79 граммов, ремешком Durasoft с целлюлозным нановолокном (CNF), технологией солнечной зарядки Tough Solar, автоматической синхронизацией времени Multiband 6, адаптером Bluetooth, измерением направления, высоты, барометрического давления и температуры, индикатором местоположения с направлением и расстоянием до выбранной точки на ЖК-дисплее, двойной светодиодной подсветкой, автономностью от солнечной зарядки 6 месяцев или до 24 месяцев в режиме энергосбережения. Цена часов на японском рынке составляет эквивалент 580 долларов.

