Часы Casio Pro Trek PRW-6900ZE-1 оценили в 750 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью Casio Pro Trek PRW-6900ZE-1, которая вошла в юбилейную серию Casio Watch 50th Anniversary «Zero To One». Новинка характеризуется ударопрочным корпусом из биопластика, безелем из нержавеющей стали с IP-покрытием, комбинированным браслетом из нержавеющей стали и композита на базе биополимера, черным циферблатом с золотистыми индексами и стрелками, ЖК-экраном с защитным сапфировым стеклом и антибликовым покрытием, поддержкой зарядки от солнечного света Tough Solar, радиосинхронизацией времени Multiband 6, компасом, высотомером, барометром, термометром, индикатором уровня заряда аккумулятора, автокалендарем, светодиодной подсветкой, мировым временем, таймером обратного отсчёта, секундомером, пятью ежедневными будильниками, габаритами 49,6:44,8:14,7 мм, массой 101 грамм и водонепроницаемостью до 100 метров. Часы станут доступны для покупки в следующем месяце по цене в 750 долларов.