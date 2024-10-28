Часы Casio Pro Trek PRW-6900ZE-1 оценили в 750 долларов

Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью Casio Pro Trek PRW-6900ZE-1, которая вошла в юбилейную серию Casio Watch 50th Anniversary «Zero To One». Новинка характеризуется ударопрочным корпусом из биопластика, безелем из нержавеющей стали с IP-покрытием, комбинированным браслетом из нержавеющей стали и композита на базе биополимера, черным циферблатом с золотистыми индексами и стрелками, ЖК-экраном с защитным сапфировым стеклом и антибликовым покрытием, поддержкой зарядки от солнечного света Tough Solar, радиосинхронизацией времени Multiband 6, компасом, высотомером, барометром, термометром, индикатором уровня заряда аккумулятора, автокалендарем, светодиодной подсветкой, мировым временем, таймером обратного отсчёта, секундомером, пятью ежедневными будильниками, габаритами 49,6:44,8:14,7 мм, массой 101 грамм и водонепроницаемостью до 100 метров. Часы станут доступны для покупки в следующем месяце по цене в 750 долларов.

Vivo опубликовала тизеры с характеристиками смартфона T3 Pro…
Новый смартфон Vivo T3 Pro недавно был замечен в базе данных синтетического бенчмарка Geekbench — там ука…
МТС запускает предзаказ на складной смартфон Xiaomi MIX Flip…
МТС запускает предзаказ на первый складной смартфон Xiaomi - Xiaomi MIX Flip. Первые покупатели, оформивш…
Apple, вероятно, разрабатывает iPhone 17 Air…
Если верить информации достаточно надёжных инсайдеров, компания Apple на текущий момент работает над созд…
Redmi Note 14 получит 45-Вт зарядку …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружились сведения о смартфоне Redmi Note 14, который еще не бы…
Qualcomm представила мобильный процессор Snapdragon 6 Gen 3…
Сегодня компания Qualcomm без лишнего шума официально представила свой новый доступный мобильный процессо…
Глобальный релиз Oppo Find X8 состоится уже скоро …
Компания Oppo объявила, что представленные вчера флагманские смартфоны Find X8 и X8 Pro выйдут за пределы…
Samsung Galaxy S24 FE получит защиту от воды …
Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о суббфлагманском смартфоне…
iQOO Neo 10 Pro получит ультразвуковой сканер пальца…
Известный инсайдер Digital Chat Station поделился новыми подробностями о смартфоне iQOO Neo 10 Pro, релиз…
Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2Лучший складной смартфон на первую половину 2024. Обзор Honor Magic V2
Xiaomi 14T обзор и тесты смартфонаXiaomi 14T обзор и тесты смартфона
Топ-5 устройств для продуктивной учебыТоп-5 устройств для продуктивной учебы
Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6Обзор и тесты смартфона TECNO POVA 6
realme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегментеrealme C67 или Redmi Note 13? Что выбрать в доступном ценовом сегменте
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor