Часы Fire-Boltt Phoenix получили яркий экран

Компания Fire-Boltt пополнила ассортимент бюджетных умных часов моделью Phoenix AMOLED, которая оценена на индийском рынке в 26 долларов. Новинка характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466:466 пикселей и высокой максимальной яркостью 700 кд/м2, функцией отслеживания 100 типов спортивных тренировок, адаптером беспроводной связи Bluetooth для звонков, мониторингом качества, защитой от воды в соответствии со степенью IP67, замером частоты пульса и процента насыщения крови кислородом, а также встроенными играми.

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