Часы G-Shock Mudman GW-9500 оценили в $380

Японская компания Casio пополнила ассортимент защищенных часов моделью G-Shock Mudman GW-9500, которая появится в продаже до конца месяца по цене в 380 долларов. Новинка характеризуется корпусом с габаритами 56,7:52,7:14,8 мм, массой 81 грамм, водонепроницаемостью на глубине до 200 метров, корпусом, безелем и ремешком GW-9500 из смолы на биологической основе, защитой от грязи, ударов и экстремальных температур, новым двухслойным ЖК-экраном, цифровым компасом, Multiband 6, барометром, высотомером, термометром, солнечной зарядкой Tough Solar, автоматической настройкой времени под правильный часовой пояс, а также военно-зеленой, спасательной оранжевой и тактической черной расцветками.