Часы Galaxy Watch, Gear S3 и Gear Sport получают новый интерфейс

В настоящее время компания Samsung уделяет особое внимание созданию нового интерфейса One для своих умных носимых устройств. К ним относятся часы Samsung Galaxy прошлого года, выпущенные вместе с Galaxy Note9, Gear Sport и Gear S3. Последнее - трехлетнее, но до сих пор актуальное устройство.

Новое обновление также включает в себя несколько новых функций. Был добавлен новый режим плавания на свежем воздухе, оповещения о высокой частоте сердечных сокращений и так называемая функция «Ежедневная активность», которая дает вам краткую сводку ваших текущих достижений в течение дня. Теперь прикосновение к дисплею может разбудить часы, появилось больше возможностей для управления фоновыми приложениями, и теперь доступны новые циферблаты, выпущенные с серией Galaxy Watch. Также улучшены время автономной работы, отслеживание сна и упражнений.