Часы Garmin Approach S44 оценили в 300 долларов

Компания Garmin объявила о выпуске умных часов Garmin Approach S44, предназначенных для фанатов гольфа. Новинка характеризуется 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390:390 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 3, безелем из анодированного алюминия, защитой от воды в соответствии со степенью 5 ATM, 43000 загруженными полноцветными картами полей для гольфа, различными функциями, как, например, ввод и отслеживание счёта и результатов игры, датчиками клюшек, совместимостью с Android и iOS, временем автономной работы до 10 дней при обычном использовании или до 15 часов в режиме GPS, размерами 43:43:11,4 мм и массой 42 грамма. Цена часов составляет 300 долларов.

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