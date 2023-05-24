Часы Garmin Approach S70 оценены в 700 евро

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Garmin Approach S70, которая получила версии на 42 мм и 47 мм. Новинку оснастили 1,2- и 1,4-дюймовым AMOLED-экранами с поддержкой Always-On и стеклом Corning Gorilla Glass 3, керамическим корпусом, защитой от воды в соответствии со степенью 5 АТМ, автономностью до 16 дней в обычном режиме и до 20 часов в режиме GPS, специальными функциями для любителей гольфа (в том числе 43000 полноцветных карт полей), модулем GNSS с поддержкой GPS, Глонасс и Galileo, датчиком для измерения частоты сердечных сокращений и насыщения крови кислородом, барометрическим высотомером, компасом, гироскопом и 32 ГБ флеш-памяти. Цена часов составляет 700 и 750 евро соответственно.