Часы Garmin Epix 2 Pro выйдут в трех размерах

Инсайдеры сообщают о намерении компании Garmin выпустить новые часы серии Epix Gen 2, которые получат название Garmin Epix 2 Pro. Новинка выйдет в трех вариантах размера: 42 мм, 47 мм и 51 мм. Также пользователи смогут выбрать опцию с экраном из сапфирового стекла, устойчивого к царапинам. Также сообщается о светодиодном фонарике, который появился в модели Garmin Instinct 2X. Предполагается, что 42-мм версия Garmin Epix 2 Pro обойдется в 950 евро, 47-мм в 1050 евро, а 52-мм будет стоить 1150 евро. Официальная презентация часов ожидается в конце мая, а розничные продажи в начале июня.