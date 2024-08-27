Часы Garmin Fenix ​​8 оценили в 1000 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделями Fenix 8 и Fenix 8 Solar, которые будут стоить от 1000 и от 1100 долларов соответственно. Первая модель получила корпуса на 43, 47 и 51 мм, а вторая – на 47 мм и 51 мм.

Новинки оснащаются 1,3-дюймовым AMOLED или ЖК-экраном MIP с разрешением 416:416 точек в 43-мм версии, 1,4-дюймовым дисплеем с разрешением 454:454 точек в других вариантах, защитным стеклом Corning Gorilla Glass или сапфировым стеклом, безелем из нержавеющей стали или титана, водонепроницаемостью 10 АТМ, фонариком, 32 ГБ флеш-памяти, динамиками, микрофоном, датчиками для отслеживания состояния здоровья, барометрическим высотомером, термометром, компасом, гироскопом, датчиком глубины до 40 м, модулями GPS, Wi-Fi и Bluetooth, а также автономностью до 29 дней и 48 дней соответственно.

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