Часы Garmin Fenix E оценили в 800 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью Garmin Fenix E, которая поддерживает смартфоны на Android и iOS. Новинка характеризуется 47-мм корпусом из полимера, армированного волокном, безелем из нержавеющей стали, металлической задней панелью, 1,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 416:416 точек и защитным стеклом Corning Gorilla Glass, защитой от воды в соответствии со степенью 10 АТМ, автономностью до 16 дней в режиме умных часов или до 21 дня в режиме энергосбережения, поддержкой расширенных силовых тренировок, круглосуточным отслеживанием здоровья, динамической маршрутизацией, модулем MULTI-GNSS, 16 ГБ флеш-памяти, барометрическим высотомером, термометром, компасом, акселерометр, гироскопом, датчиком освещённости, а также адаптерами Bluetooth, ANT+ и Wi-Fi. Рекомендованная цена часов составляет 700 долларов.