Часы Garmin Instinct 3 AMOLED оценили в 450 евро

Компания Garmin пополнила ассортимент часов моделями Instinct 3 AMOLED и Instinct 3 Solar, которые выпускаются в размерах диаметром 45 мм и 50 мм соответственно. Garmin Instinct 3 характеризуется корпусом из армированного полимерного волокна и металлической рамкой, металлическим безелем, экраном с защитой от царапин, прочностью по стандарту MIL-STD-810, водонепроницаемостью до 100 метров, фонариком с регулируемым уровнем освещённости, красным светом и режимом стробоскопа.

Обе модели также могут похвастаться спортивными функциями, отслеживанием здоровья, поддержкой Garmin Pay, Garmin Share, SatIQ и многочастотного GNSS, барометрическим высотомером, гироскопом, 3-осевым компасом, функцией TracBack, автономностью до 24 дней и поддержкой солнечной зарядки. Часы оценены в 450 и 400 евро соответственно.