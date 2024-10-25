Часы Garmin MARQ Adventurer (Gen 2) Damascus Steel Edition оценили в $3100

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов моделью MARQ Adventurer (Gen 2) в новом варианте Damascus Steel Edition, который уже доступен для покупки по цене в 3100 долларов. Новинка характеризуется корпусом и безелем из дамасской стали ручной работы, 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390:390 точек и купольным сапфировым стеклом, водонепроницаемостью до 10 ATM, гибридным браслетом из кожи и фторкаучука, диаметром корпуса 46 мм, толщиной 15 мм, массой 114 граммов, датчиками для мониторинга активности и тренировок пользователя, компасом, барометрическим высотомером, гироскопом, термометром, датчиком для измерения ЧСС и уровня насыщения крови кислородом, отслеживанием уровня стресса, модулями GNSS, Garmin Pay, Wi-Fi и Bluetooth, ANT+, 32 ГБ флеш-памяти, временем автономной работы до 16 суток.