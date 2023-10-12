Часы Garmin MARQ Carbon Edition оценены в $2950

Компания Garmin пополнила ассортимент умных часов серией MARQ Carbon Edition, в которую вошли три модели. Новинки характеризуются 46-мм корпусом из плавленного 130-слойного углеродного волокна, кнопками, внешним кольцом безеля и задней крышкой из титана с черным DLC-покрытием, AMOLED-экраном с сапфировым стеклом, многодиапазонным GPS, защитой от воды до 100 метров, модулем NFC, памятью для музыки и временем автономной работы до 16 дней, датчиками для мониторинга качества сна, измерения частоты сердечных сокращений и других показателей.

Модель MARQ Athlete Carbon Edition получила силиконовые ремешки премиум-класса, MARQ Golfer Carbon Edition – 43000 загруженных полей для гольфа и встроенный виртуальный кэдди, а MARQ Commander Carbon Edition отличается полностью черным корпусом с безелем с выгравированными часовыми отметками и специальными функциями для тактических операций. Часы оценены в 2950, 3100 и 3200 долларов соответственно.