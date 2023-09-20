Часы Garmin Tactix 7 AMOLED оценили в 1400 долларов

Компания Garmin пополнила линейку умных часов Tactix 7 моделью Tactix 7 AMOLED, которая уже доступна для покупки по цене в 1400 долларов. Новинка характеризуется AMOLED-дисплеем с разрешением 454:454 пикселей, режимом всегда включённого экрана (AoD), временем автономной работы до 31 дня без AoD и до 11 дней с ним, защитой от воды в соответствии со степенью 10АТМ, сапфировым стеклом и титановым безелем. Напомним, что полтора года назад были выпущены часы Tactix 7 Standard, Pro и Pro Ballistics по цене от 1100 до 1600 долларов. От новинки эти модели отличаются ЖК-дисплеем с разрешением 280:280 пикселей и меньшей яркостью.