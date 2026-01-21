Часы Garmin Tactix 8 Cerakote Edition оценили в 1600 долларов

Компания Garmin пополнила ассортимент тактических умных часов моделью Tactix 8 Cerakote Edition, которые получили 1,4-дюймовый экран AMOLED с разрешением 454:454 точки и сапфировым стеклом. Новинка также характеризуется 51-мм корпусом из армированного полимера с титановой тыльной крышкой, титановым безелем с керамико-полимерным покрытием Cerakote, функцией учёта веса рюкзака, одновременным отображением двух систем координат, режимом Stealth Mode, совместимостью с приборами ночного видения, многодиапазонном GPS с технологией SatIQ, трёхосевым компасом, высотомером, гироскопом, режимом подводного плавания с аквалангом до 40 метров, круглосуточным отслеживанием показателей организма, автономностью до 41 дня в режиме энергосбережения, светодиодным фонариком, герметичными кнопками, динамиком, микрофоном, водонепроницаемостью до 10 ATM и 32 ГБ флеш-памяти. Цена часов составляет 1600 долларов.

