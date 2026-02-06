Представлены часы Casio PRO TREK PRG-69

Компания Casio объявила о выпуске серии туристических часов PRO TREK PRG-69, которая состоит из моделей PRG-69-1, PRG-69-4 и PRG-69B-1. Новинки характеризуются компактным корпусом из огнестойкой смолы на биологической основе с сертификацией UL94 V-0, насечками на боковых и фронтальных кнопках, круглым экраном Duplex LCD, цифровым компасом с цветной индикацией сторон света, непрерывным измерением направления в течение минуты, уретановым ремешком на основе био-смолы или тканевым ремешком из переработанного ПЭТ-волокна, системой Triple Sensor с возможностью измерения атмосферного давления, высоты и температуры, световой зарядкой Tough Solar, автономностью до 7 месяцев в обычном режиме и до 27 месяцев в режиме энергосбережения, светодиодной подсветкой Super Illuminator, габаритами 52,5:46,4:14,4 мм, массой 58 или 60 граммов, а также водонепроницаемостью до 100 метров. Часы оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 190 долларов.