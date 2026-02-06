Представлены часы Casio PRO TREK PRG-69

Компания Casio объявила о выпуске серии туристических часов PRO TREK PRG-69, которая состоит из моделей PRG-69-1, PRG-69-4 и PRG-69B-1. Новинки характеризуются компактным корпусом из огнестойкой смолы на биологической основе с сертификацией UL94 V-0, насечками на боковых и фронтальных кнопках, круглым экраном Duplex LCD, цифровым компасом с цветной индикацией сторон света, непрерывным измерением направления в течение минуты, уретановым ремешком на основе био-смолы или тканевым ремешком из переработанного ПЭТ-волокна, системой Triple Sensor с возможностью измерения атмосферного давления, высоты и температуры, световой зарядкой Tough Solar, автономностью до 7 месяцев в обычном режиме и до 27 месяцев в режиме энергосбережения, светодиодной подсветкой Super Illuminator, габаритами 52,5:46,4:14,4 мм, массой 58 или 60 граммов, а также водонепроницаемостью до 100 метров. Часы оценены на дебютном японском рынке в эквивалент 190 долларов.

Часы HONOR Watch X5 оценили в 65 долларов…
Компания HONOR объявила о выпуске умных часов Watch X5, которые обойдутся на дебютном китайском рынке в э…
Часы OPPO Watch X3 засветились в сети …
В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание умных часов OPPO Watch X3, которые еще не …
Часы Casio G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A оценили в $905…
Компания Casio пополнила ассортимент часов моделью G-Shock Mudmaster GWG-B1000TLC-1A, разработанной в пар…
Часы Garmin Quatix 8 Pro оценили в 1300 долларов …
Компания Garmin объявила о выпуске умных часов Quatix 8 Pro, которые подойдут морякам и фанатам активного…
Представлены часы Casio G-Shock Frogman GW-8200TPF-1JR…
Компания Casio официально пополнила ассортимент дайверских часов моделью G-Shock Frogman GW-8200TPF-1JR, …
Xiaomi выпустила умные часы Watch 5…
Компания Xiaomi официально представила новые смарт-часы Watch 5, которые получили круглый AMOLED-дисплей,…
Представлены смарт-часы Rollme G6…
Компания Rollme пополнила ассортимент умных часов моделью G6, которая оценена в 80 долларов. Новинку осна…
Смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и часы OnePlu…
Сегодня всемирно известный технологический гигант OnePlus официально представил свою последнюю модель – O…
Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10Баланс цены и возможностей. Обзор Huawei Band 10
Обзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLEDОбзор realme Watch 5. Доступные часы с GPS и AMOLED
Обзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографиейОбзор KKTICK Tank T5. Умные часы с автономной картографией
Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности Обзор Holoswim 2 Pro: умные очки для плавания с технологией дополненной реальности
Обзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLEDОбзор Honor Choice Watch 2i. Доступные умные часы c AMOLED
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor