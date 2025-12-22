Смартфон OnePlus 15R, планшет OnePlus Pad Go 2 и часы OnePlus Watch Lite

Сегодня всемирно известный технологический гигант OnePlus официально представил свою последнюю модель – OnePlus 15R, позиционируя её как флагманское устройство, сочетающее в себе оптимальную цену и широкие функциональные возможности. Этот аппарат, ставший вторым представителем линейки OnePlus 15, уже доступен для приобретения в Индии, странах Европы и Северной Америки.

OnePlus 15R – это первый в мире смартфон, дебютировавший на международном рынке с новейшим мобильным процессором Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 5, плодом совместной работы инженеров OnePlus и Qualcomm. Новинка обещает превосходную вычислительную мощность, беспрецедентное время автономной работы и быструю, бесперебойную работу интерфейса, начиная с ценовой отметки, обозначенной как PRICE.«Непрестанное стремление к совершенству – один из основополагающих принципов OnePlus. OnePlus 15R является воплощением этой философии», – отметил Робин Лю, генеральный директор OnePlus India. «Он сочетает в себе передовые аппаратные компоненты, доступные на рынке, с нашим стремлением предоставить пользователям наилучший программный опыт. Это яркий пример того, чего можно достичь, раскрывая весь потенциал и устраняя всякие ограничения».

OnePlus 15R

Qualcomm Snapdragon® 8 Gen 5

LPDDR5X Ultra RAM и UFS 4.1

Самая ёмкая батарея среди всех флагманов OnePlus — 7400 мА·ч

360-градусная система Cryo Velocity, охватывающая смартфон целиком

6,83-дюймовым LTPS AMOLED 1.5K с частотой 165 Гц и плотностью 450 ppi.

Защищён сразу по четырём стандартам: IP66 / IP68 / IP69 / IP69K.

32 Мп фронтальной камерой с автофокусом. 50 Мп основной камерой (сенсор IMX906, как у OnePlus 15). 8 Мп ультраширокоугольной камерой с углом обзора 112°.

OxygenOS 16 с OnePlus AI и Google Gemini

OnePlus Pad Go 2

OxygenOS 16 продолжает развивать узнаваемую концепцию OnePlus, добавляя интеллектуальные функции на базе искусственного интеллекта. Центральным элементом системы является Plus Mind. Используя кнопку Plus Key или жест смахивания тремя пальцами, пользователи могут сохранять любой контент, отображаемый на экране, в единое пространство Mind Space. Интеграция Google Gemini с Mind Space позволяет предлагать персонализированные рекомендации, основанные на сохраненных данных. К примеру, Gemini может составить индивидуальный план путешествия, опираясь на заметки пользователя. Кроме того, владельцы OnePlus получают бесплатную трехмесячную подписку на Google AI Pro, включающую доступ к Veo 3, Nano Banana, NotebookLM и Gemini в Gmail, Docs и других сервисах Google.

12,1-дюймовым (30,73 см) экраном

MediaTek Dimensity 7300-Ultra, выполненный по передовому 4-нм техпроцессу.

Оснащён ёмким аккумулятором 10 050 мА·ч с поддержкой 33W SUPERVOOC

Работает под управлением OxygenOS 16

Версия Shadow Black стала первым планшетом OnePlus с поддержкой SIM-карты, позволяя подключаться к 5G-сетям, совершать звонки, отправлять сообщения и выходить в интернет напрямую с планшета.

Глобальный технологический бренд OnePlus сегодня представил OnePlus Pad Go 2 — новый планшет среднего ценового сегмента, созданный специально для студентов и молодых специалистов, которым важны производительность, удобство и доступная цена. Новинка продолжает успех модели OnePlus Pad Go, получившей широкое признание в 2023 году, и поступит в продажу DATE.