Представлены умные часы Amazfit T-Rex Ultra 2

Amazfit принадлежащий компании Zepp Health, выводит на российский рынок новую модель — T-Rex Ultra 2. Это самый современный и технологически продвинутый представитель линейки прочных часов T-Rex. Умные часы T-Rex Ultra 2 созданы для использования в условиях высокой неопределенности, обеспечивая надежность там, где планы, окружающая среда и результаты остаются непредсказуемыми. Эта модель объединяет в себе премиальные материалы, усовершенствованные системы навигации и увеличенную автономность, чтобы стать незаменимым спутником для спортсменов и исследователей. Они идеально подходят для преодоления сложных и продолжительных маршрутов, где подготовка и надежность играют ключевую роль. -Rex Ultra 2 оснащена 1,5-дюймовым AMOLED-дисплеем, защищённым устойчивым к царапинам сапфировым стеклом. Корпус выполнен с использованием безеля и задней крышки из титана 5-го класса, что обеспечивает высокую прочность. Часы выдерживают погружение на глубину до 100 метров (10 АТМ) и сертифицированы для дайвинга, гарантируя надёжность как под водой, так и на суше.

Устройство снабжено встроенным двухрежимным фонариком с регулируемой яркостью, дополненным функцией зелёного света низкой интенсивности. Такая опция минимизирует помехи и позволяет комфортно считать информацию с экрана даже при использовании приборов ночного видения. Первый раз в линейке T-Rex модель предлагает предустановленные полноцветные глобальные карты, доступные в приложении Zepp. Можно выбрать нужную область на карте — часы построят маршрут от начальной до конечной точки, найдут ближайшие ориентиры и скорректируют путь в случае отсутствия сети на смартфоне. Усовершенствованный GPS-трекер с поддержкой шести спутниковых систем обеспечивает быстрый и точный поиск местоположения, а также пошаговую навигацию. Для длительных путешествий или сложных маршрутов T-Rex Ultra 2 оснащены умным дисплеем контрольных точек. Напоминания помогают фиксировать ключевые ориентиры, такие как источники воды, укрытия, вершины гор или разворотные точки, обеспечивая максимальный комфорт и безопасность в походах.