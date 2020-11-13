Часы Garmin теперь полезны и будущим мамам

Garmin дает женщинам еще один мощный инструмент для отслеживания своего здоровья в один из самых важных периодов их жизни - беременность. Компания внедряет отслеживание беременности на смарт-часы и фитнес-браслеты. Эта функция должна быть доступна после обновления приложения Garmin Connect.

Garmin описывает новую функцию:«С помощью этой новой функции вы можете следить за своей беременностью неделя за неделей и получать образовательный контент, связанный с упражнениями и питанием. Мы также добавили новое отслеживание симптомов беременности и возможность вручную вводить и отслеживать движения ребенка и уровни глюкозы в крови. Вы можете настроить индивидуальные напоминания, чтобы отслеживать цели гидратации или напоминать вам о тренировке Кегеля. Даже получайте рекомендации по увеличению веса, чтобы отслеживать свой прогресс. Все это при отслеживании ваших обычных показателей здоровья, включая сон, заряд батареи, активность и многое другое. - с носимого устройства Garmin, чтобы увидеть, как ваше тело меняется каждую неделю, месяц и триместр».

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