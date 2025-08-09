Часы Google Pixel Watch 4 показали на промо-тизерах

Авторитетный информатор Эван Бласс поделился промо-изображениями умных часов Google Pixel Watch 4, которые будут представлены уже 20 августа. Итак, тизеры подтверждают наличие экрана нового поколения Actua 360 с пиковой яркостью 3000 нит, размеров с диаметром 41 мм и 45 мм, автономностью до 30 и до 40 часов соответственно, режимом Always On Display, увеличенной на 25% скоростью зарядки, глубокой интеграции с ИИ-помощником Gemini, улучшенных функций для отслеживания состояния здоровья и физической активности, более чем 40 режимов тренировок, измерения ЭКГ, уровня кислорода в крови, частоты дыхания и вариабельности сердечного ритма, а также двухчастотного GPS. Часы будут стоить 350 и 400 долларов соответственно за вариант только с Wi-Fi.