Часы Google Pixel Watch 4 показали на рендерах

Профильный ресурс Android Headlines поделился качественными изображениями смарт-часов Google Pixel Watch 4, который будут представлены 20 августа вместе со смартфонами Pixel 10. Грядущая новинка демонстрируется в размерах 41 и 45 мм. Каждый вариант выйдет в четырех расцветках. Часам приписывают наличие операционной системы Wear OS 6, увеличенной на 25% скорости зарядки, чипа Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, дисплея Actua AMOLED LTPO с динамической частотой обновления от 1 до 60 Гц, плотностью пикселей 320 ppi и яркостью до 3000 нит, сопроцессора M55 для работ с ИИ, полноценного помощника на базе ИИ Gemini, батарей ёмкостью 325 мАч и 455 мАч с автономностью до 30 и до 40 часов, 32 ГБ флеш-памяти eMMC, 2 ГБ ОЗУ SDRAM, компаса, высотомера, гироскопа, 3-осевого акселерометра, магнитометра, датчика освещённости, барометра, красного и инфракрасного датчика для отслеживания уровня кислорода в крови, датчиков совместимыми с приложением ЭКГ, многолучевого оптического датчика ЧСС и сверхширокополосного (UWB) модуля.

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