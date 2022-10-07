Часы Google Pixel Watch получили очень толстую рамку

Во время презентаций производители стараются не демонстрировать слабые стороны своих устройств, но рано или поздно о них все равно становится известно. Похожая история случилась и с умными часами Pixel Watch, которые получили компактное исполнение и… толстые рамки вокруг экрана. По приблизительным подсчетам, толщина рамки равна 4,2 мм, что, конечно, очень много на фоне других смарт-часов.

Напомним, что оцененные от 350 евро часы характеризуются 41-мм корпусом из нержавеющей стали и защитного стекла Gorilla Glass 5, AMOLED-экраном с плотностью пикселей 320 ppi, яркостью до 1000 кд/м2 и режимом Always-On, процессором Samsung Exynos 9110 и чипом Cortex M33, 2 ГБ оперативной и 32 встроенной памяти, модулем NFC, батареей ёмкостью 294 мАч, беспроводной зарядкой с магнитным креплением, датчиками для отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови и других жизненных показателей, множеством режимов тренировок, функцией определения падения пользователя и автоматическим вызовом экстренной службы, а также Google Wear OS 3.5 «из коробки».

Часы Amazfit GTS 4 Mini представили в Европе …
Компания Huami представила в Европе часы Amazfit GTS 4 Mini, американский дебют которых состоялся в прошл…
Подбираем аксессуары для Apple Watch SE…
Несмотря на то, что сами часы американской компании уже не являются чем-то невероятно новым, …
Умные часы Doogee D11 появились в продаже…
Компания Doogee выпустила в глобальную продажу умные часы Doogee D11, которые оценены в 50 долларов. Нови…
Часы Realme Watch 3 Pro оценены в 55 долларов…
Компания Realme пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 3 Pro, которая скоро появится в индийской…
Samsung Galaxy Watch 5 показали на рендерах…
Сетевые инсайдеры поделились качественными изображениями смарт-часов Samsung Galaxy Watch 5 и Watch 5 Pro…
Представлены часы Samsung Galaxy Watch 5…
Компания Samsung пополнила ассортимент смарт-часов моделями Galaxy Watch 5 и Galaxy Watch 5 Pro, которые …
Все версии Samsung Galaxy Watch 5 показали на рендере…
В сети появился рендер, на котором изображены все версии смарт-часов Samsung Galaxy Watch 5 Pro и Galaxy …
Представлен часы Huawei Watch 3 Pro New…
Компания Huawei пополнила ассортимент умных часов моделью Watch 3 Pro New, которая может похвастаться рег…
Обзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработкиОбзор Xiaomi Band 7. Яркий дисплей и косметические доработки
Обзор HUAWEI Band 7. Доступный браслет с AMOLED-дисплеемОбзор HUAWEI Band 7. Доступный браслет с AMOLED-дисплеем
Обзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активностиОбзор Aimoto Sport 4G. Умные часы с трекером и мониторингом активности
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
Выбираем смарт-часы Amazfit для школьников и студентов. Экспертный рейтинг 2022Выбираем смарт-часы Amazfit для школьников и студентов. Экспертный рейтинг 2022
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor