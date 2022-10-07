Часы Google Pixel Watch получили очень толстую рамку

Во время презентаций производители стараются не демонстрировать слабые стороны своих устройств, но рано или поздно о них все равно становится известно. Похожая история случилась и с умными часами Pixel Watch, которые получили компактное исполнение и… толстые рамки вокруг экрана. По приблизительным подсчетам, толщина рамки равна 4,2 мм, что, конечно, очень много на фоне других смарт-часов.

Напомним, что оцененные от 350 евро часы характеризуются 41-мм корпусом из нержавеющей стали и защитного стекла Gorilla Glass 5, AMOLED-экраном с плотностью пикселей 320 ppi, яркостью до 1000 кд/м2 и режимом Always-On, процессором Samsung Exynos 9110 и чипом Cortex M33, 2 ГБ оперативной и 32 встроенной памяти, модулем NFC, батареей ёмкостью 294 мАч, беспроводной зарядкой с магнитным креплением, датчиками для отслеживания сердечного ритма, уровня кислорода в крови и других жизненных показателей, множеством режимов тренировок, функцией определения падения пользователя и автоматическим вызовом экстренной службы, а также Google Wear OS 3.5 «из коробки».