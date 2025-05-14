Часы HONOR CHOICE Watch 2i оценили в 4500 рублей

Компания HONOR выпустила в российскую продажу умные часы CHOICE Watch 2i, которые оценены в 4490 рублей. При этом до 13 июня новинку можно приобрести со скидкой в 1000 рублей. Часы характеризуется крупным 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450:390 точек, активацией экрана при поднятии запястья, поддержкой режима Always-On Display, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, отслеживанием показателей здоровья и физической активности, мониторингом качества сна и уровня стресса, измерением ЧСС и уровня кислорода в крови, 109 спортивными режимами, автоматическим определением бега, гребли и некоторых других активностей, динамиком, микрофоном, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.3 и батареей ёмкостью 330 мАч, временем автономной работы до 14 дней и временем полной зарядки 1,5 часа.