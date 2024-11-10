Часы HONOR Watch 5 появились в продаже

Компания HONOR выпустила в европейскую продажу умные часы HONOR Watch 5, которые были представлены в конце прошлого месяца. Версия с силиконовым ремешком оценена в Старом Свете в 150 евро, а с кожаным – в 170 евро.

Напомним, что новинка оснащается, 1,85-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 450:390 пикселей и частотой обновления изображения 60 Гц, аккумулятором ёмкостью 480 мАч, автономностью до 15 дней или до 10 с включенным eSIM, водонепроницаемостью 5ATM, защитой от воды и пыли (IP68), корпусом с габаритами 45,6:39,4:11 мм, массой 35 граммов, черным, белым, золотистым, серым и зеленым цветами корпуса, адаптером GPS, функцией мониторинга частоты сердечных сокращений, SpO2 и качества сна, поддержкой eSIM и 5000 темами оформления дисплея.