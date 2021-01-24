Часы HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition выпущены в Китае

HONOR Watch GS Pro - это первые смарт часы компании Honor. Устройство впервые был представлен на IFA 2020. Теперь, спустя практически пол года, компания выпустила специальную версию этих часов под названием HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition в Китае.

В HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition нет ничего нового , кроме дизайна и специальных циферблатов. Этот вариант часов разработан совместно с Discovery, известной медиа-компанией, известной своими информационно-развлекательными телеканалами.

В отличие от обычной версии, специальная версия этих умных часов оснащена клавишами с медным акцентом и лицевыми панелями из нержавеющей стали с дополнительными гравировками, такими как "DISCOVERY" и "HONOR WATCH GS PRO". Часы выпущены ограниченным тиражом, HONOR оценила эти часы в 216 долларов США.
Комментарии и отзывы HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition
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