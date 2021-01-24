Часы HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition выпущены в Китае

В HONOR Watch GS Pro Mysterious Starry Sky Edition нет ничего нового , кроме дизайна и специальных циферблатов. Этот вариант часов разработан совместно с Discovery, известной медиа-компанией, известной своими информационно-развлекательными телеканалами.
В отличие от обычной версии, специальная версия этих умных часов оснащена клавишами с медным акцентом и лицевыми панелями из нержавеющей стали с дополнительными гравировками, такими как "DISCOVERY" и "HONOR WATCH GS PRO". Часы выпущены ограниченным тиражом, HONOR оценила эти часы в 216 долларов США.