Часы Honor Earbuds X5 оценены в 40 долларов

Китайская компания Honor пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Earbuds X5, которая оценена на домашнем рынке в 40 долларов. Старт продаж намечен на 7 июня. Новинка характеризуется 13,4-мм динамическими драйверами с хорошим воспроизведением басов, поддержкой сенсорного управления, автономностью до 27 часов с учетом зарядного кейса, приложением Honor AI Space для настройки наушников на смартфоне и для поиска в случае утери, а также белой и коралловой расцветками. Система активного шумоподавления в наушниках не предусмотрена.

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