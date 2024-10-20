Часы Honor Watch 5 весят всего 35 граммов

Компания Honor раскрыла характеристики смарт-часов Honor Watch 5, цена которых будет объявлена 30 октября. Кстати, в этот день пройдет презентация флагманского смартфона Honor Magic 7. Часы оснастили крупным 1,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 450:390 точек и частотой обновления 60 Гц, батареей ёмкостью 480 мАч, временем автономной работы до 15 дней, корпусом с размерами 45,6:39,4:11 мм и массой всего 35 граммов, совместимостью с ремешками шириной 22 мм, улучшенной антенной для расширения радиуса действия Bluetooth-адаптера, интегрированным приемником GPS, а также датчиками для измерения ЧСС и SpO2.

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