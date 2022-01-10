Часы Honor Watch GS3 оценены в $200

Компания Honor провела полноценную презентация смарт-часов Honor Watch GS3, предварительный анонс которых состоялся полгода назад. Новинку оснастили 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек (плотность пикселей 326 PPI) и яркостью 1000 кд/м2, восьмиканальным датчиком ЧСС с использованием системы ИИ, корпусом из нержавеющий стали, 104 спортивными режимами, поддержкой Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, адаптером Bluetooth 5.0, модулем NFC, пульсоксиметром, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM и автономностью до 14 дней.

Версия с Streamer Classic с золотистым корпусом и кожаным ремешком оценена в 235 долларов, Racing Pioneer с черными корпусом и ремешком – 204 доллара, а Global Voyage – 235 долларов. Розничные продажи часов стартуют 14 января.
Комментарии и отзывы Honor Watch GS3
Цена Redmi Watch 2 просочилась перед запуском…
Цена Redmi Watch 2 просочилась перед запуском28 октября, Redmi проведет мероприятие по запуску, на котором мы увидим дебют серии Redmi Note 11, а такж…
Умные часы NoiseFit Evolve 2…
Умные часы NoiseFit Evolve 2Умные часы NoiseFit Evolve 2 были запущены в Индии и обладают некоторыми достойными функциями по доступно…
Смарт-часы Huawei Watch GT3 выпустили в Европе…
Смарт-часы Huawei Watch GT3 выпустили в ЕвропеКомпания Huawei дала старт европейским продажам смарт-часов Watch GT3, международная премьера которых сос…
Обзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple Watch…
Обзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple WatchНе секрет, что Apple Watch могут работать только как «спутник» iPhone. Но у этого дизайна есть и поклонни…
Представлены умные часы VIVO Watch 2 с поддержкой eSIM…
Представлены умные часы VIVO Watch 2 с поддержкой eSIMНовые умные часы VIVO Watch 2 были представлены вместе с смартфонами VIVO S12 и VIVO S12 Pro. Умные часы …
Рендер Apple Watch Series 8 не показывает никаких изменений …
Рендер Apple Watch Series 8 не показывает никаких изменений Apple Watch Series 8 появятся не раньше сентября следующего года, но информация о них уже начала появлять…
Часы Redmi Watch 2 Lite подешевели в России…
Часы Redmi Watch 2 Lite подешевели в РоссииСегодня компания Redmi дала старт европейским продажам смарт-часов Watch 2 Lite по цене в 80 евро или око…
Смарт-часы Vivo Watch 2 оценены в $205…
Смарт-часы Vivo Watch 2 оценены в $205Компания Vivo пополнила ассортимент смарт-часов моделью Vivo Watch 2, которая среди прочего получило eSIM…
Обзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple WatchОбзор Digma Smartline T7. Недорогая альтернатива Apple Watch
Обзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушекОбзор Kieslect Lady Watch L11. Умные часы для девушек
Обзор CUBOT W03. Недорогие умные часыОбзор CUBOT W03. Недорогие умные часы
Обзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиковОбзор Blulory BW11. Недорогие умные часы с расширенным набором датчиков
Обзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометрОбзор Amazfit T-Rex Pro. Улучшение защиты и автономности, оксиметр и барометр
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor