Часы Honor Watch GS3 оценены в $200

Компания Honor провела полноценную презентация смарт-часов Honor Watch GS3, предварительный анонс которых состоялся полгода назад. Новинку оснастили 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек (плотность пикселей 326 PPI) и яркостью 1000 кд/м2, восьмиканальным датчиком ЧСС с использованием системы ИИ, корпусом из нержавеющий стали, 104 спортивными режимами, поддержкой Beidou, GPS, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, адаптером Bluetooth 5.0, модулем NFC, пульсоксиметром, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM и автономностью до 14 дней.

Версия с Streamer Classic с золотистым корпусом и кожаным ремешком оценена в 235 долларов, Racing Pioneer с черными корпусом и ремешком – 204 доллара, а Global Voyage – 235 долларов. Розничные продажи часов стартуют 14 января.