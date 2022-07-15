Часы Huawei Watch 3 Pro смогут регистрировать ЭКГ

Сетевые источники сообщают о том, что компания Huawei готовит к выпуску новую версию умных часов Watch 3 Pro, которая получит приставку ECG. Собственно, название отражает отличие новинки от стандартной модели – это возможность регистрировать электрокардиограмму. Часы также оснастят титановым корпусом, сапфировым стеклом, поддержкой eSIM, круглым 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, защитой от воды, а также датчиками ЧСС и SpO2. Официальный релиз Huawei Watch 3 Pro ECG состоится 27 июля на большой презентации, где покажут смартфон Enjoy 50 Pro, планшет MatePad Pro 11, новый ноутбук Matebook X Pro и огромный 86-дюймовый телевизор Smart Screen S Pro 86.