Часы Huawei Watch 4 Pro Space Edition оценили в 650 евро

Компания Huawei представила глобальную версию умных часов Watch 4 Pro Space Edition, которые были выпущены в Китае около месяца назад. На европейском рынке новинку оснастили в 650 евро.

Часы характеризуются корпусом из прочнейшего титанового сплава с DLC-покрытием, безелем из нанокерамики, 1,5-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 466:466 точек и сферическим сапфировым стеклом, титановым браслетом, водонепроницаемостью до 5 АТМ, диаметром 47,6 мм, толщиной 12,9 мм, массой 65 граммов, датчиками для измерения ЭКГ, температуры кожи, частоты сердечных сокращений, уровня кислорода в крови и мониторинга качества сна, барометрическим высотомером, глубиномером, датчиком внешней освещённости, компасом, гироскопом, модулями GPS, Bluetooth, NFC и UWB, батареей ёмкостью 800 мАч и автономностью до 4,5 дня в обычном режиме работы.
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