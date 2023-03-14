Часы Huawei Watch 4 получат 5-Вт зарядку

В базах данных сразу нескольких регуляторов обнаружились сведения об умных часах Huawei Watch 4, которые еще не были представлены официально. Итак, подтверждено наличие модема с поддержкой сотовых сетей LTE, поддержки зарядки мощностью 5 Вт, а также каталожных наименований ARC-AL00 для Watch 4, MDS-AL10 и MDS-AL00 для Watch 4 Pro.

Ранее сообщалось, что Huawei Watch 4 первыми на рынке получат поддержку спутниковой связи, а Watch 4 Pro в топовой версии смогут похвастаться сверхпрочным стеклом, которое превосходит по прочности сапфировое. Официальная презентация Huawei Watch 4 должна состояться 23 марта вместе с флагманскими смартфонами Huawei P60.
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