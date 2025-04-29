Часы Huawei Watch 5 показали на рендерах

Профильное издание 91mobiles и авторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовали изображения умных часов Huawei Watch 5, которые еще не были представили официально. Отметим наличие шести расцветок корпуса, стального, силиконового и тканевого ремешков, вращающейся заводной головки, физической кнопки и двух вырезов для магнитной зарядки. Предполагается, что часы выйдут в версиях на 42 и 46 мм, а также получат датчики для мониторинга физической активности и показателей здоровья пользователя. Ориентировочная цена Huawei Watch 5 на международном рынке составляет 500, 550 и 650 евро в зависимости от версии и размера.