Часы Huawei Watch 5 показали на рендерах

Профильное издание 91mobiles и авторитетный информатор Судханшу Амбхоре опубликовали изображения умных часов Huawei Watch 5, которые еще не были представили официально. Отметим наличие шести расцветок корпуса, стального, силиконового и тканевого ремешков, вращающейся заводной головки, физической кнопки и двух вырезов для магнитной зарядки. Предполагается, что часы выйдут в версиях на 42 и 46 мм, а также получат датчики для мониторинга физической активности и показателей здоровья пользователя. Ориентировочная цена Huawei Watch 5 на международном рынке составляет 500, 550 и 650 евро в зависимости от версии и размера.

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