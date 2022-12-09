Часы Huawei Watch Buds оценены в $430

Компания Huawei пополнила ассортимент гаджетов необычным устройством Watch Buds, которое представляет собой умные часы с беcпроводными наушниками. По словам производителя, маленький размер и масса (всего 4 грамма) не мешают наушникам выдавать качественный звук не хуже привычных беспроводных моделей. При этом, время автономной работы пока не раскрывается, но, скорее всего, оно не велико.

Часы характеризуются 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддержкой 80 режимов тренировок, датчиками для отслеживания ЧСС и SpO2, мониторингом качества сна и предустановленной операционной системой HarmonyOS 3.0. Цена Huawei Watch Buds в Китае составит 430 долларов.

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