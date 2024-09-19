Часы Huawei Watch D2 оценили в 35 тысяч рублей

Компания Huawei представила умные часы Watch D2, главной особенностью которых стала функция круглосуточного контроля уровня артериального давления. Новинка также характеризуется возможностью мониторинга восьми главных показателей здоровья, тонким корпусом в черной и золотистой расцветках, 1,82-дюймовым AMOLED-дисплеем, 80 режимами тренировок, автоматическим распознаванием шести активностей, модулем GPS, датчиком TruSense, как в моделях Watch GT 5 и Watch GT 5 Pro, а также измерением температуры кожи и электрокардиограммы (ЭКГ). Часы уже доступны для предварительного заказа на российском рынке по цене в 35 тысяч рублей. Бонусом предзаказа выступит фитнес-браслет Huawei Watch Fit 3.

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