Часы Huawei Watch D2 появились в российской продаже

Компания Huawei дала старт российским продажам умных часов Watch D2, которые оценены в 35 тысяч рублей. Новинка характеризуется возможностью отслеживания артериального давления с отображением среднего значения систолического и диастолического давления в течение суток, измерением пульса, системой TruSense с высокоточным датчиком давления, мини-насосом и надувающейся манжетой, измерением электрокардиограммы (ЭКГ), анализом пульсовой аритмии, измерением ЧСС, SpO2 и температуры кожи, 80 спортивными режимами, 1,82-дюймовым экраном AMOLED-с разрешением 480:408 точек, яркостью до 1500 нит и режимом всегда включенного дисплея, автономностью до 6 дней, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68.