Часы Huawei Watch GT 3 Pro оценены в $375

Компания Huawei пополнила ассортимент смарт-часов моделью Huawei Watch GT 3 Pro, которая, среди прочего, получила сертификацию EN13319. Это значит, что устройство можно использовать для дайвинга. Часам не страшны погружения на глубину до 30 метров. Новинка характеризуется корпусом, выполненным из титана, керамики и сапфирового стекла, функциями отслеживания пульса, уровня кислорода в крови (SpO2), дыхания, электрокардиограммы, поддержкой GPS, Beidou, ГЛОНАСС, Galileo и QZSS, беспроводной зарядкой, предустановленной HarmonyOS, модулем NFC, поддержкой Bluetooth 5.2 и Wi-Fi, eSIM, 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ флеш-памяти.

Версия Titanium Edition характеризуется 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, титановым корпусом с сапфировым стеклом и керамической задней крышкой, а также автономностью до 14 дней, а вариант – Ceramic Edition – 1,32-дюймовым AMOLED-экраном, керамическим корпусом и сапфировом стеклом, а также автономностью до 7 дней. Часы появятся в продаже 6 мая по цене в 375 и 450 долларов соответственно.