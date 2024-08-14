Часы Huawei Watch GT Ultimate засветились в сети

В базе данных индонезийского регулятора SDPPI обнаружилось упоминание флагманских умных часов Huawei Watch GT Ultimate, которые еще не были представлены официально. Устройство фигурирует под модельным обозначением WDS-B19. Характеристики Watch GT Ultimate не приводятся, но появление часов в базе данных указывает на их скорый релиз.

Напомним, что в ассортимент китайского производителя есть топовые смарт-часы Huawei Watch Ultimate, которые могут похвастаться прочным корпусом из керамики, циркония и сапфирового стекла, 1,5-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED, режимом экспедиции, временем автономной работы до 14 дней и водонепроницаемостью на глубине до 100 метров.
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