Часы Huawei Watch GT3 SE оценены в $160

Один из вьетнамских магазинов рассекретил характеристики и цену умных часов Huawei Watch GT3 SE, официальный релиз которых состоится только 2 ноября. Новинку оснастили 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, размерами 46,4:46,4:11 мм, массой 35,6 грамма, адаптером беспроводной связи Bluetooth, модулем GPS, защитой от воды в соответствии со степенью 5ATM, поддержкой 100 режимов тренировок, датчиками для мониторинга ЧСС и SpO2, функцией отслеживания стресса, сна и менструального цикла, временем автономной работы до 7 дней при обычном использовании. Во Вьетнаме часы будут стоить 160 долларов.