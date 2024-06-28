Часы Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro Slate оценили в $350

Китайский производитель Mobvoi выпустил новую версию умных часов TicWatch Pro 5 Enduro, которая получила зеленую расцветку под названием Slate. Новинка оснащается корпусом толщиной 11,95 мм с рамкой из алюминия 7000-й серии и нейлона со стекловолокном, двойным 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 точек и энергоэффективной FSTN-панелью с защитным сапфировым стеклом, однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, а также аккумулятором ёмкостью 628 мАч. Цена часов составляет 325 долларов.

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