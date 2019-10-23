Часы Mobvoi TicWatch Pro получают функцию отслеживания сна

Компания Mobvoi запускает функцию отслеживание сна для своих умных часов TicWatch Pro, а также приложение для Android под названием TicSleep. Mobvoi говорит, что функции отслеживания сна TicWatch Pro работают автоматически, поэтому вы должны просто ложиться спать с включенными часами.

Часы могут разбудить пользователя настраиваемой вибрацией, которая активируется, когда вы «находитесь в состоянии легкого сна». Вы также сможете просматривать свои истории данных сна. Новая функция появится в линейке TicWatch Pro, начиная с TicWatch Pro BT и TicWatch Pro 4G / LTE.