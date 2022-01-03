Часы Noise ColorFit Caliber получили защиту от воды

Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью Noise ColorFit Caliber, которые появятся в индийской продаже 6 января по цене в 54 доллара. Новинка характеризуется 1,69-дюймовым плоским AMOLED-дисплеем, 150 сменными циферблатами, 60 спортивными режимами, мониторингом сна пользователя, отслеживанием сердечного ритма в режиме 24/7, уровня кислорода в крови, качества и продолжительности сна, уровня стресса, контролем температуры тела, отслеживанием менструального цикла, защитой от воды и пыли в соответствии со степенью IP68, а также автономностью до 15 дней. Для первых покупателей часы будут доступны по цене в 27 долларов.