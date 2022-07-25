Часы Noise Evolve 2 Play оценены в $40

Сетевые источники сообщили о выходе умных часов Noise Evolve 2 Play, которые оценены в Индии в 40 долларов. Новинка характеризуется двумя физическими кнопками, 1,2-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 390:390 пикселей, поддержкой Always-on display, пульсометром, датчиком для измерения SpO2, функциями мониторинга сна и стресса, 100 спортивными режимами, возможностью быстрых ответов на сообщения, управления музыкой, камерой, ночным режимом и уведомлениям, а также батареей ёмкостью 300 мАч со временем автономной работы до 10 дней.

Также были представлены часы Noise ColorFit Ultra 2 LE с квадратным 1,78-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддержкой Always-on display, 100 циферблатами, защитой в соответствии со степенью IP68, тем же набором датчиком, что и в Evolve 2 Play, 30 режимами тренировок и аккумулятором на 230 мАч. Цена этой модели составляет 37 долларов.
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