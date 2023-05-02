Часы Noise Fit Force Plus оценены в 50 долларов

Компания Noise пополнила ассортимент смарт-часов моделью Noise Fit Force Plus, которая получила сине-зеленую, серую и угольно-черную расцветки. Новинку оснастили 1,46-дюймовым AMOLED-экраном с максимальной яркостью 550 кд/м2, корпусом с защитой от влаги и ударов, временем автономной работы до 7 суток, датчиками для мониторинга жизненных показателей пользователя (ЧСС, уровня кислорода в крови), отслеживания менструального цикла и качества сна, 100 циферблатами, 130 спортивными режимами и адаптером беспроводной связи Bluetooth. Цена часов в Индии составляет 50 долларов.