Часы OPPO Watch X2 Mini оценили в 250 долларов

Компания OPPO пополнила ассортимент умных часов моделью Watch X2 Mini, которая получила 1,32-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 466:466 точек и яркостью 1000 нит. Новинку также оснастили однокристальной системой Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, дополнительным процессором BES2800BP для повышения энергоэффективности, датчиком для отслеживания сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом (SpO2), модулем NFC, GPS-модулем, 100 спортивными режимами, металлическим корпусом массой 37,8 граммов, водонепроницаемостью уровня 5 АТМ, покрытием из 18-каратного золота в одной из версий, батареей ёмкостью 345 мАч с автономностью до семи дней, а также серебристой и черной расцветками. Часы оценены на дебютном китайском рынке в эквивалент 250 долларов за обычный вариант и 295 долларов за версию с покрытием из золота.