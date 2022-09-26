Часы OnePlus Nord Watch показали на рендерах

В сети появились качественные изображения и подробности об умных часах OnePlus Nord Watch, официальный релиз которых ожидается уже на этой неделе. По предварительным данным, устройство оснастят 1,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления изображения 60 Гц, датчиками для отслеживания SpO2 и ЧСС, функцией мониторинга стресса и качества сна, более 105 режимами тренировок, адаптером беспроводной связи Bluetooth 5.2, временем автономной работы до 10 дней при активном использовании и до 30 дней в режиме ожидания. Ориентировочная цена пока не раскрывается, но дорогими эти часы точно не будут.

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