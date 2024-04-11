Часы OnePlus Watch 2 получат новую версию

Профильное издание Android Authority сообщает, что компания OnePlus готовит к выходу новую версию умных часов Watch 2. Новинка получит расцветку Nordic Blue. Сейчас часы доступны в цветах Black Steel и Radiant Steel.

Напомним, часы оснащаются корпусом из нержавеющей стали, прочностью по стандарту MIL-STD-810H, защитой от воды и пыли (степень IP68), 1,43-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 466:466 пикселей, частотой обновления 60 Гц, максимальной яркостью 1000 нит и сапфировым стеклом, процессором Qualcomm Snapdragon W5 Gen 1, энергоэффективным чипом BES 2700, 2 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флеш-памяти, программной оболочкой Wear OS, 100 спортивными режимами, датчиками для мониторинга частоты сердечного ритма и уровня насыщения крови кислородом, отслеживанием качества сна и уровня стресса, поддержкой Bluetooth 5.3, GPS (L1+L5) и Wi-FI, батареей ёмкостью 500 мАч и поддержкой 7,5-Вт зарядки.